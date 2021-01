Rieti: Comune, docce dello stadio per i senza fissa dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel dettaglio, il Comune di Rieti -si legge nella nota- si impegna a mettere a disposizione i locali doccia dello Stadio, garantendone la fruibilità e monitorando costantemente la disponibilità di acqua calda, riscaldamento e illuminazione. Il Comune, inoltre, garantirà la copertura assicurativa di quanti fruiranno del servizio e si impegna ad implementarlo, per quanto possibile, anche attraverso una rete di sensibilizzazione sociale volta anche all’eventuale reperimento di indumenti per i cambi attraverso le associazioni del settore. La Caritas Diocesana metterà a disposizione, a titolo gratuito, tutto il necessario per provvedere alla pulizia e all’igienizzazione dei locali, ogni volta che verranno utilizzati, oltre che a fornire i prodotti per l’igiene personale. La Mensa di Santa Chiara si impegna a presenziare, attraverso almeno due volontari per volta, nelle giornate di erogazione del servizio, al fine di esercitare il dovuto controllo sul regolare svolgimento nel rispetto delle regole e delle persone". (segue) (Com)