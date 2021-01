Libia: Di Maio, grande soddisfazione per nomina inviato speciale Onu Jan Kubis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha accolto con grande soddisfazione la conferma da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della nomina di Jan Kubis all'incarico di inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia. E' quanto si legge in una nota della Farnesina. Una nomina importante che l'Italia sostiene con determinazione, Unsmil il suo pieno e convinto impegno a favore dell'azione delle Nazioni Unite, della Missione Unsmil in Libia e dei processi di stabilizzazione del Paese. Il ministro Di Maio ha espresso poi forte apprezzamento e gratitudine per l'impegno profuso dalla rappresentante speciale ad interim, Stephanie Williams, la cui professionalità e determinazione hanno consentito il conseguimento di importanti progressi su tutte le filiere del dialogo intra-libico, che è fondamentale ora consolidare e sviluppare ulteriormente. (Com)