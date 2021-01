Ristori: Catalfo, in prossimo decreto consistente proroga cassa Covid e incremento per 'anno bianco'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ministro del Lavoro "sono impegnata per realizzare le riforme necessarie per accompagnare lavoratori e imprese fuori dalla crisi e per dare loro immediato sostegno. Nel nuovo decreto Ristori - annuncia la ministra Nunzia Catalfo su Facebook - ci saranno, ad esempio, una consistente proroga della cassa integrazione Covid, soprattutto per le piccole e medie imprese - le più colpite dalla pandemia - e un incremento dei fondi per garantire un 'anno bianco' contributivo ai lavoratori autonomi che più hanno sentito il peso della crisi".(Rin)