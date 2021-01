Trasporto aereo: Lundgren (EasyJet), prenotazioni estate 2021 cresciute del 250 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prenotazioni per il periodo estivo del 2021 della compagnia aerea lowcost EasyJet sono aumentate del 250 per cento rispetto allo scorso anno. È quanto riferito dall’amministratore delegato di EasyJet, Johan Lundgren, all’emittente televisiva britannica “Bbc”. "Siamo consapevoli del fatto che le persone vogliono andare in vacanza il prima possibile", ha detto Lundgren. Attualmente, secondo l’Ad, maggio si sta rivelando il mese più gettonato per le vacanze. Secondo Lundgren questi dati sono beneaguranti per la ripresa del settore, da mesi in seria difficoltà a causa delle restrizioni imposte a livello internazionale per contenere la pandemia di Covid-19. L'anno scorso diverse compagnie aeree, tra cui EasyJet, British Airways e Virgin Atlantic, hanno annunciato migliaia di tagli di posti di lavoro e cancellato alcune rotte a causa della crisi determinata dal coronavirus.(Rel)