Guatemala: forze di sicurezza iniziano a accampamento migranti a Vado Hondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza guatemalteche oggi hanno iniziato a rimuovere centinaia di migranti per lo più honduregni da una strada di Vado Hondo in cui si erano accampati dopo che le autorità hanno bloccato il loro viaggio verso gli Stati Uniti. Diversi video pubblicati su social media hanno mostrato gli agenti delle forze di sicurezza brandire scudi di plastica e avanzare lungo la strada verso i migranti vicino al villaggio guatemalteco di Vado Hondo, a circa 55 chilometri dai confini di Honduras ed El Salvador. Erano circa 2 mila migranti accampati sull'autostrada dopo che ieri si sono scontrati con le forze di sicurezza guatemalteche. Sino a 8 mila migranti, comprese famiglie con bambini piccoli, sono entrati in Guatemala da venerdì scorso, riferiscono le autorità, in fuga da uno stato di marcata povertà in una regione duramente colpita dalla pandemia di coronavirus e dagli uragani dello scorso novembre. Ieri sera le autorità guatemalteche hanno dichiarato di aver rimpatriato 1.568 migranti da venerdì, di cui la stragrande maggioranza in Honduras, mentre un altro centinaio è stato inviato a El Salvador. (Mec)