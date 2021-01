Brasile: ambasciata d'Italia rende omaggio all'ingegnere Pier Luigi Nervi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifattura tabacchi di Firenze presenta Cinema Nervi, un progetto di video arte che si propone, attraverso la proiezione di cinque video, di offrire un contributo contemporaneo e sperimentale alla mostra "Pier Luigi Nervi, la Struttura e la Bellezza", dedicata all'opera del grande ingegnere italiano del Novecento ed allestita negli spazi espositivi temporanei di Manifattura Tabacchi di Firenze. Il celebre ingegnere italiano Pier Luigi Nervi, autore di grandi opere in tutto il mondo, ha lasciato una splendida, importante traccia anche a Brasilia: è suo il progetto dell'ambasciata d'Italia, edificio meta di visitatori e da sempre oggetto di studi e pubblicazioni. La storia di Nervi, poi, incrocia il Brasile anche per la sua storica amicizia con la grande architetta Lina Bo Bardi. In particolare, il video sull'Ambasciata italiana a Brasilia sarà online il 26 gennaio. Con una nuova prospettiva, Cinema Nervi invita a riscoprire il valore e l'importanza culturale di Pier Luigi Nervi, la cui lunga attività è stata guidata dall'idea di architettura come forma d'arte, visione che si ritrova nel patrimonio storico che l'ingegnere ha lasciato in eredità. (segue) (Brb)