Brasile: ambasciata d'Italia rende omaggio all'ingegnere Pier Luigi Nervi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto è realizzato in collaborazione con Parasite 2.0, collettivo con base a Milano, Londra e Bruxelles che indaga lo stato dell'habitat umano attraverso un ibrido di architettura, design e arte, e coinvolge cinque diversi studi di architetti, designer e artisti internazionali. Lucia Tahan (Berlino), Clube (San Paolo), The Pleasure Paradox (Milano, Amsterdam, Amburgo, Rotterdam) e Anabel Garcia-Kurland (Londra) e Alessio Grancini (Los Angeles) sono chiamati a reinterpretare alcune architetture nerviane - rispettivamente il palazzo del lavoro a Torino, l'ambasciata italiana a Brasilia, lo stadio G.Berta (oggi Artemio Franchi), la Manifattura Tabacchi a Firenze e la sede Unesco a Parigi - attraverso il video e i linguaggi digitali, strumenti inconsueti per la progettazione nel periodo di Nervi. A partire dal 19 gennaio il progetto Cinema Nervi sarà fruibile gratuitamente online ogni martedì, sulla piattaforma Igtv di Nam Not a Museum e sul canale YouTube di Manifattura Tabacchi. (Brb)