Paesi Bassi: governo cancella i debiti dei genitori nello scandalo degli assegni familiari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di genitori sono stati colpiti per diversi anni e molti si sono indebitati per sostenere questi risarcimenti. Van Huffelen ha detto di essere in trattative con alcune organizzazioni private, fra cui banche e organizzazioni per l'edilizia abitativa, per cancellare anche i debiti dei genitori interessati nei loro confronti. Sebbene il governo di Rutte si sia dimesso, resterà al potere in qualità di garante sino a quando non si formerà una nuova coalizione di governo dopo le elezioni generali previste per il 17 marzo. (Beb)