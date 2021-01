Energia: Suriname, Total annuncia significativa scoperta di petrolio offshore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia francese è l'operatore del blocco con una quota del 50 per cento della concessione e sta già pianificando una seconda campagna esplorativa nell'area entro la fine dell'anno. Anche l'altra società coinvolta nell'impresa, la Apache, ha manifestato entusiasmo per i risultati ottenuti finora. "Siamo lieti di annunciare la nostra quarta scoperta consecutiva al Blocco 58 a Keskesi, che conferma la presenza di petrolio nella parte orientale del blocco. Siamo entusiasti di avviare il programma per valutare le nostre scoperte iniziali ed estendere il nostro programma di esplorazione per il Blocco 58 a nord nel 2021", ha affermato il presidente e amministratore delegato di Apache, John Christmann. (Res)