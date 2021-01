Ue: Gentiloni, serve ratifica Paesi membri per dare via a prefinanziamento pacchetto ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure nazionali di ratifica della decisione sulle risorse proprie devono avvenire il prima possibile per poter dare il via all'esborso delle risorse di prefinanziamento del pacchetto per la ripresa. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al termine dell'Eurogruppo. "L'obiettivo finale dovrebbe essere quello di garantire che l'impatto complessivo dello strumento per il recupero e la resilienza nell'area dell'euro superi la somma degli impatti dei singoli piani", ha detto. Inoltre, "occorre progredire anche con la ratifica da parte degli Stati membri della decisione sulle risorse proprie, perché questo è il prerequisito affinché la Commissione inizi ad andare sui mercati per raccogliere questi fondi". Questo processo "è in corso", per Gentiloni, ma si vedono "scadenze piuttosto divergenti da quelle degli Stati membri" e per questo il commissario ha inviato ai ministri dei Paesi Ue il messaggio "che dovrebbero esercitare tutta la loro influenza per garantire che le loro procedure nazionali siano completate il più rapidamente possibile" perché questo "è essenziale se vogliamo essere in grado di procedere con gli esborsi tempestivi degli importi di prefinanziamento la prossima estate". (Beb)