Difesa: l’Algeria conduce un’esercitazione militare vicino al confine con il Marocco

- L’Algeria ha condotto quest’oggi l'esercitazione tattica con proiettili veri "Hazm 2021” presso la terza regione militare, nel sud-ovest del Paese che confina con il Marocco. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa di Algeri. “Durante il secondo giorno della sua visita alla terza regione militare, il generale Said Chanegriha (capo di Stato maggiore algerino) ha supervisionato lo svolgimento di un'esercitazione tattica con munizioni vere intitolata ‘Hazm 2021’, come parte della valutazione della Fase I del programma di preparazione al combattimento per l'anno 2020/2021”, si legge in un comunicato stampa. La manovra militare mira "a valutare le attitudini al combattimento delle unità impegnate e ad addestrare i comandi e il personale nella preparazione, pianificazione e conduzione delle operazioni in circostanze molto prossime alla battaglia reale". (Ala)