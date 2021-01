Imprese: Mattia (Pd): da Unioncamere dati positivi, Lazio prima per tasso crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la crisi causata dal Covid, nel 2020, il bilancio delle imprese del Lazio è nettamente positivo". Lo afferma in una nota Eleonora Mattia, Presidente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale. "Con 6.801 realtà in più - ha aggiunto - ed un tasso di crescita tre volte superiore alla media nazionale, distribuito omogeneamente sulle cinque province, registriamo un ottimo risultato soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. In questi duri mesi di pandemia le nostre imprese hanno potuto contare su un supporto costante e concreto della Regione, che ha investito nel settore oltre 500 mln di euro. Un impegno di serietà -conclude Mattia- per sostenere una delle categorie più colpite dalle restrizioni, per cui la situazione rimane complicata. Un ottimo dato, quindi, che non ci deve far abbassare l'attenzione, ma conferma il grande spirito di sacrificio e il coraggio dei nostri imprenditori e delle nostre imprenditrici". (Com)