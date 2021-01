Governo: Gelmini (FI) a Conte, se non ha i numeri abbia coraggio di rassegnare le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una cosa è certa: la formula politica che la sostiene è fallita". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, rivolgedosi al premier Giuseppe Conte in dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio sulla questione di fiducia all’esecutivo. "Il Paese, mai come oggi, ha bisogno di essere governato: se lei avrà i numeri vada avanti a governare, non perda tempo", ha proseguito la parlamentare, "ma se - come noi riteniamo - non ha i numeri, abbia il coraggio di rassegnare le dimissioni e vada al Colle. Diciamo basta con le perdite di tempo - ha concluso Gelmini - perché gli italiani non lo meritano". (Rin)