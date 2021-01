Ue-Usa: Gentiloni, relazioni forti sono urgenti in questa crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di forti relazioni Ue-Usa è tanto più urgente nell'attuale crisi. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo l'Eurogruppo durante il quale i ministri hanno avuto uno scambio con l'economista statunitense, Lawrence Summers. "Summers ha parlato della sua convinzione che siamo sull'orlo di una nuova era" nelle relazioni con gli Usa. "Credo che nell'Unione europea e a Washington ci sia una convinzione condivisa che dobbiamo cogliere questa opportunità per rilanciare e rinnovare le relazioni transatlantiche, dopo anni passati, spesso difficili", ha detto. "La necessità di forti relazioni Ue-Usa è tanto più urgente nell'attuale crisi. Dobbiamo lavorare insieme per vincere la battaglia contro la pandemia, per ricostruire l'economia globale e raggiungere la neutralità climatica", ha aggiunto. "Dobbiamo anche tornare a un approccio cooperativo per stabilire norme globali per il commercio, le tecnologie e la tassazione. Questo è nell'interesse sia degli Stati Uniti che dell'Ue e della più ampia comunità globale", ha spiegato. (Beb)