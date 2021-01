Governo: Gelmini, FI non voterà la fiducia, resteremo all'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non voteremo la fiducia a questo governo. Resteremo orgogliosamente all'opposizione da liberali, da europeisti, da riformisti". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio sulla questione di fiducia all’esecutivo. "E con il centrodestra", ha spiegato la parlamentare, "costruiremo le condizioni per tornare al governo. Prima o poi le elezioni ci saranno, e sono certa che la nostra coalizione tornerà a guidare questo Paese". (Rin)