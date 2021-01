Covid: Pizzul e Astuti (Pd) su ricorso Lombardia, polemiche non risolvono problemi di gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anziché sollevare conflitti con il governo, la giunta regionale lombarda pensi a frenare il virus. L'invito arriva dal capogruppo Pd al Consiglio regionale lombardo Fabio Pizzul e dal capo delegazione in commissione sanità Samuele Astuti. "Fontana - osservano in una nota - annuncia un ricorso contro criteri che sono stati concordati in Conferenza Stato Regioni, quindi anche contro se stesso. Non si capisce perché i criteri vengano messi in discussione solo ora che la Lombardia è finita in zona rossa. Evidentemente il nuovo corso imposto da Salvini non tiene conto della coerenza". "Anziché sollevare conflitti con il governo, la giunta regionale dovrebbe interrogarsi su come frenare la diffusione del virus e garantire una ripresa in sicurezza della attività limitando i ricoveri ospedalieri. Queste polemiche servono più a far dimenticare la drammatica gestione della Regione Lombardia che a risolvere i problemi, servono più alla Lega di Salvini che ai cittadini della Lombardia. Nessuno gioisce nel vedere la Lombardia in zona rossa, ma più che chiedere di cambiare i numeri, va cambiata la gestione della pandemia da parte della Regione. Nonostante il rimpasto, ci pare che il copione non sia cambiato di molto", concludono Pizzul e Astuti. (com)