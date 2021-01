Etiopia: immagini satellitari mostrano attacco a campo rifugiati di Shimelba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 400 strutture del campo profughi di Shimelba, nella regione etiope del Tigré, sono state gravemente danneggiate da un attacco condotto da combattenti in seguito al conflitto che ha coinvolto la regione settentrionale. Lo afferma il gruppo di ricerca della organizzazione no profit britannica DX Open Network, che giudica intenzionale l'attacco risalente allo scorso 5 gennaio. In un rapporto stilato sulla base dell'analisi di immagini satellitari del campo, Dx Open considera "probabile che gli incendi del 16 gennaio siano l'ennesimo episodio di una serie di incursioni militari nel campo", come riportato anche dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Le immagini satellitari mostrano "rovine fumanti, strutture annerite e tetti crollati" che corrispondono secondo i relatori al profilo delle abitazioni di mattoni di fango costruite dagli stessi rifugiati. Secondo gli analisti, "probabilmente gli aggressori si sono divisi in più gruppi andando di porta in porta per appiccare fuochi all'interno degli edifici". Con quelli di Hitsats, Mai Aini e Adi Harush il campo di Shimelba è uno dei quattro nei quali sono da tempo ospitati 96mila rifugiati dalla vicina Eritrea, strutture che sono rimaste coinvolte nei combattimenti scoppiati all'inizio di novembre tra le truppe etiopi e le forze tigrine nella regione settentrionale. La dinamica degli attacchi analizzati nel rapporto appare inoltre simile a quella registrata nel campo di Hitsats, l'altro campo situato nel nord dell'Etiopia e come quello di Shimelba tuttora inaccessibile agli operatori umanitari. (segue) (Res)