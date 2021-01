Etiopia: immagini satellitari mostrano attacco a campo rifugiati di Shimelba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto confermato al quotidiano "Daily Mail" dal portavoce di Unhcr, Chris Melzer, fino a novembre nel campo di Shimelba sono stati registrati 8.700 rifugiati, mentre nel campo di Hitsats - aperto nel 2013 per rinforzare l'accoglienza fornita ad allora solo dagli altri tre - il numero di presenti sale a 25.248. Melzer è tornato a chiedere l'accesso ai due campi settentrionali, ricordando che i rifugiati che ci vivono sono senza rifornimenti ormai da due mesi e mezzo. "Abbiamo anche visto immagini satellitari e sentito rapporti spaventosi. Ma poiché non abbiamo accesso non possiamo confermarli", ha aggiunto. L'Alto commissario Unhcr, Filippo Grandi, si è detto "molto preoccupato per la sicurezza e il benessere dei rifugiati eritrei" nei campi di Shimelba e Hitsats, sottolineando che le persone sono senza aiuti da molte settimane. (segue) (Res)