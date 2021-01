Etiopia: immagini satellitari mostrano attacco a campo rifugiati di Shimelba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì scorso Grandi ha poi espresso “estrema preoccupazione” per i molteplici resoconti di violenze in corso e per le accuse di “gravi e dolorose violazioni dei diritti umani”, tra cui uccisioni, rapimenti mirati e rimpatrio forzato dei rifugiati in Eritrea. “I rapporti di ulteriori incursioni militari negli ultimi 10 giorni sono coerenti con le immagini satellitari ‘open source’ che mostrano incendi e altri segni di distruzione nei due campi. Queste sono indicazioni concrete di gravi violazioni del diritto internazionale”, denuncia l’Alto commissario. “L'Etiopia ha da tempo dato rifugio a persone in fuga da conflitti e persecuzioni. Il governo federale ha assicurato che si stanno adottando misure per ridurre al minimo l'impatto del conflitto sui civili. Ho impresso alla leadership etiope l'urgenza di garantire la protezione dei rifugiati, prevenire il ritorno forzato e mantenere i campi profughi al sicuro da attacchi e altre minacce da parte di attori armati”, ha aggiunto Grandi. (Res)