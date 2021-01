Roma: Raggi, il parco Commendone nel municipio XIII verrà riqualificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parco Commendone, nel municipio XIII, "verrà completamente riqualificato". Lo scrive in un post il sindaco di Roma Virginia Raggi. "I residenti delle case popolari di Torrevecchia, nel Municipio XIII, hanno dovuto vedere per troppo tempo dalle loro finestre due ettari di terreno abbandonati e non curati a dovere. Non sarà più così -assicura Raggi-. Il Parco Commendone, infatti, verrà completamente riqualificato. Sono stata lì per vedere come procedono i lavori: verrà rifatta, ampliandola, l’area giochi, verranno piantati nuovi alberi e sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione rendendo tutto il parco non solo più decoroso, ma soprattutto più sicuro. In questa zona della città, tra l’altro, oltre a questa ci sono altre due importanti aree verdi: il parco Nicholas Green e la Collinetta Boccea. È già in fase di progettazione -conclude Raggi- una ciclabile che le collegherà creando un percorso unico per spostarsi in bicicletta". (Com)