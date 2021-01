Usa: uomo vive nascosto in aeroporto per tre mesi, “avevo paura del Covid”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva "paura di tornare a casa per via del Covid" e così ha deciso di restare a vivere all’aeroporto O'Hare di Chicago per tre mesi, senza che nessuno notasse la sua presenza. E’ la storia di Aditya Udai Singh, 33enne della California, arrestato sabato 16 gennaio e accusato di essersi nascosto in un’area protetta dell’aeroporto internazionale, di alcuni furti per una somma inferiore a 500 dollari e anche di aver “rubato l’identità” a un dipendente dello scalo. Secondo quanto riferisce l’emittente “Cnn”, Singh è comparso domenica in tribunale, dove i pubblici ministeri hanno appurato che era arrivato a O'Hare con un volo da Los Angeles del 19 ottobre. Il 16 gennaio l’uomo è stato avvicinato da due dipendenti della United Airlines che gli hanno chiesto i documenti. Singh, anziché esibire il passaporto, ha mostrato loro badge di un dipendente dello scalo aeroportuale che ne aveva denunciato la scomparsa alla fine di ottobre. Singh ha affermato di essere stato "spaventato dall’idea di tornare a casa a causa del Covid" e che altri passeggeri gli avevano fornito cibo. La cauzione per la scarcerazione di Singh, attualmente detenuto nella contea di Cook, è stata fissata a 1.000 dollari, a condizione che non rimetta piede all'aeroporto di Chicago.(Nys)