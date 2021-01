Covid: le donne in tempo di pandemia, incontro online su ruolo in famiglia e nel lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sempre stata vicina al mondo variegato e affascinante delle donne, in tutti gli aspetti, in quanto donna, madre e professionista. I dati che emergono con più forza in questo periodo e che rappresentano i bisogni concreti evidenziano che le donne sono una delle categorie più colpite dalla pandemia", ha spiegato Svetlana Celli. "Le Nazioni unite hanno pubblicato un report in cui si evidenzia che la pandemia ha amplificato le disparità esistenti, facendo retrocedere i progressi sulla parità dei sessi, portando l'orologio indietro di 50 anni. Sul fronte economico le donne in media guadagnano meno degli uomini. I danni di oggi rispetto alle crisi del passato rischiano di essere maggiori perché i settori più esposti interessano una grande fetta di occupazione femminile. Durante la pandemia - aggiunge Celli - i doveri familiari si sono moltiplicati, per la chiusura delle scuole e per l'assistenza agli anziani. Le crisi cambiano la storia e più che mai è necessario che ci siano dei cambiamenti a vantaggio delle donne". (segue) (Rer)