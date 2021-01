Covid: le donne in tempo di pandemia, incontro online su ruolo in famiglia e nel lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michela Di Biase ha sottolineato che "la crisi attuale non ha fatto altro che scoperchiare il vaso di pandora rispetto alle difficoltà delle donne di tutti i giorni. La crisi ha evidenziato differenze di genere profonde che sono presenti nella nostra società. Ultimo rapporto Caritas ci dice che il volto della nuova povertà è quello di una donna di 40 anni con due figli a carico. Le donne a parità di livello guadagnano meno di un collega maschio. Per fare un esempio concreto - ha spiegato - una donna alla fine della sua carriera lavorativa con i soldi in meno che guadagna rispetto a un collega maschio avrebbe potuto comprare una casa. Una battaglia che bisogna fare è proprio quella legata al gender pay gap, alla differenza retributiva tra uomini e donne. Oggi abbiamo l'opportunità straordinaria legata al Recovery fund, in cui espressamente si dice che bisogna dedicare parte di quei fondi alla ripartenza delle donne. Se le donne venissero impiegate a pieno regime ne trarrebbe guadagno tutto il sistema paese perché le donne possono essere anche il motore del rilancio dell'economia di questo paese. In questi anni è mancato un cambio di passo tra le istituzioni. Questi progetti devono essere portati avanti a livello nazionale ma anche regionale e comunale". (segue) (Rer)