Covid: le donne in tempo di pandemia, incontro online su ruolo in famiglia e nel lavoro (4)

- "La mia testimonianza riguarda il lavoro e l'impegno di tutto il gruppo Spallanzani che è costituito da moltissime donne", ha aggiunto Marta Branca direttrice generale Inmi Spallanzani. "La maggior parte del nostro personale infermieristico è composto da donne, personale ricercatore anche. Questo istituto è diretto da una donna. Nel pubblico impiego non c'è il problema di differenza retributiva come nel privato ma è evidente che le nostre donne hanno avuto un impegno quotidiano faticoso, non solo per tipo d lavoro svolto ma perché hanno dovuto conciliare con gli impegni familiari. Sono state molto brave perché hanno garantito presenza costante. C'è ancora una grandissima fatica per le donne che si trovano a coprire ruoli di responsabilità e direzione di altri ruoli che sono quasi tutti maschili - ha sottolineato Branca -. Difficoltà perché ci sono molti pregiudizi. E io lo dico non avendoci creduto fino a questo momento. Arrivata a ruoli direttoriali, avendo da dirigere molti uomini, ho avuto difficoltà e pregiudizi e molta sofferenza. Contrariamento a quello che pensavo nella mia idealizzazione ho dovuto verificare personalmente che la parità non c'è e che c'è molta strada da fare. Gli uomini fanno fatica a essere diretti da una donna, può sembrare un problema minore rispetto agli altri - ha concluso - ma bisogna fare un cambiamento nella cultura che è ancora molto maschilista". (segue) (Rer)