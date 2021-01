Covid: le donne in tempo di pandemia, incontro online su ruolo in famiglia e nel lavoro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabiana Bernabei, segretaria organizzativa Uil Rua ha sottolineato che "noi lavoriamo nell'università, negli enti di ricerca, di accademie e conservatori. In questa pandemia, in questi settori, le donne ricercatrici, tecniche, docenti, bibliotecarie, hanno continuato a garantire standard qualitativi e quantitativi. Si sono dovute confrontare con nuovo modus operandi perché ci sono state nuove piattaforme e nuovi sistemi digitali. Oltre a lavorare è stata necessaria anche una formazione continua - ha spiegato -. Coniugare lavoro, famiglia e tutte le difficoltà non è stato facile. Parliamo anche di ricercatrici che hanno dedicato le loro energie alla lotta contro il Covid. Hanno garantito la loro presenza nei laboratori. Non sempre queste ricercatrici erano garantite da un contratto a tempo indeterminato. Abbiamo bisogno di misure certe e strutturali, volte a investire nell'occupazione femminile". (segue) (Rer)