Covid: le donne in tempo di pandemia, incontro online su ruolo in famiglia e nel lavoro (7)

- Graziella Bianchi, coordinatrice femminile Fnp Cisl Lazio ha aggiunto che "come sindacati ci siamo e insieme andiamo avanti. La donna riveste ruolo fondamentale in famiglia e nella società. Durante la pandemia ha dimostrato grande coraggio, sacrificio e senso di responsabilità in tanti settori del mondo del lavoro: ospedali, laboratori ricerca, terziario, scuola, tenendo alto il valore della famiglia. Come Fnp Cisl Lazio, riteniamo opportuno lavorare insieme, uomini e donne, su temi specifici. Molto spesso le donne lasciano il lavoro per curare gli anziani, e forse si dovrebbe prendere seriamente in considerazione il ruolo di care givers, dove le donne o chi assiste i loro cari avrà contributi e un giusto compenso economico - ha sottolineato -. La prevenzione ci sta molto a cuore e spesso le donne rimandano spese mediche a favore della quotidianità e delle cose necessarie per mantenere la famiglia. Se parliamo poi della violenza, non ha età e va combattuta sempre. Queste non sono sfide soltanto al femminile ma bisogna fare i conti con un problema culturale ed è necessario l'impegno di tutti. Bisogna attivare iniziative educative per divulgare la sensibilizzazione di rispetto verso la donna", ha concluso. (Rer)