Imprese: Antitrust, sanzione di un milione a Sixthcontinent per inottemperanza

- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento di inottemperanza nei confronti di Sixthcontinent Europe Srl, accertando che la società ha violato il provvedimento cautelare del 25 febbraio 2020. Lo rende noto un comunicato. Per questo - prosegue la nota - ha irrogato nei suoi confronti una sanzione di un milione di euro. Il provvedimento cautelare disponeva la sospensione provvisoria di ogni attività diretta al blocco degli account dei consumatori aderenti, in assenza di puntuale specificazione delle motivazioni e contestuale rimborso di quanto versato e del corrispettivo delle altre utilità maturate. Inoltre, il provvedimento cautelare ordinava alla società di sospendere ogni attività diretta a impedire e/o limitare e/o modificare l'utilizzo delle shopping card acquistate e pagate dagli aderenti secondo le modalità di attivazione e fruizione originariamente previste. L'Autorità - continua la nota - ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria a Sixthcontinent Europe Srl per aver reiterato le condotte rientranti nel perimetro dell'ordine di sospensione provvisoria disposto col provvedimento cautelare, con l'effetto di continuare a congelare indebitamente la possibilità per i consumatori di utilizzare i prodotti, gli importi e le altre utilità acquistate e/o conseguite sulla piattaforma, a fronte dell'obbligo degli utenti di proseguire a effettuare almeno un acquisto ogni mese sulla piattaforma, per mantenersi attivi e non perdere la possibilità di utilizzare i crediti fino a quel momento accumulati. Il provvedimento cautelare era stato adottato nell'ambito del procedimento principale che si è concluso con l'accertamento della scorrettezza della pratica commerciale attuata da Sixthcontinent Europe Srl in violazione degli articoli 21 e 22, 24 e 25 del Codice del consumo. (Com)