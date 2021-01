© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, non commenta la situazione politica interna italiana. Lo ha detto al termine dell'Eurogruppo. "Non commentiamo le politiche interne" dei Paesi Ue. "Non è facile per me non farlo, ma mi atterrò a questo principio. Ovviamente, noi siamo contenti di avere interlocutori stabili, ma non spetta a noi discuterne", ha detto. (Beb)