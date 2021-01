Governo: Molinari (Lega), è nato solo per ragioni tattiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è un governo che non nasce su un’idea politica, su valori, su sogni o visioni, ma che è nato per ragioni tattiche soltanto contro qualcuno - Matteo Salvini -, soltanto contro un partito - la Lega -, soltanto contro la libertà del popolo italiano di esprimersi in libere elezioni, con la paura di non ritrovarsi al governo". Lo ha segnalato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, in dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio sulla questione di fiducia all’esecutivo. (Rin)