Milano: Comune, al via lavori nuovo Padiglione di Baggio, quasi conclusa Biblioteca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti i lavori per la realizzazione del Padiglione di Baggio, il nuovo edificio prospiciente la Biblioteca civica. Lo fa sapere una nota del Comune di Milano, ricordando che il progetto è il risultato del percorso di progettazione partecipata, "La biblioteca mette le ali", per cui il Comune ha impegnato complessivamente circa 1 milione e 400mila euro, che ha coinvolto le associazioni del territorio, i cittadini e il Municipio 7. Il piano complessivo di rigenerazione del quartiere, comprende anche la riqualificazione dell'edificio della biblioteca esistente con la realizzazione di una nuova sala polifunzionale, dedicata agli adolescenti e dotata di un ingresso autonomo, utilizzabile anche nelle fasce orarie e nei giorni di chiusura del resto dell'edificio. La sala, per cui sono previsti arredi e attrezzature di ultima generazione, è già stata realizzata e al momento sono in corso gli interventi di adeguamento elettrico degli impianti alla nuova destinazione dei locali. Verranno creati anche uno spazio lettura all'aperto, pavimentato e alberato, che sarà a breve dotato di arredi in pietra e una "piazza dei saperi" di circa 230 metri quadrati, pedonale e pavimentata, che connetterà Biblioteca e Padiglione e che costituisce anche un elemento di raccordo tra i percorsi pedonali e il parco che circonda la Biblioteca. "Siamo in dirittura d'arrivo per riconsegnare al quartiere la Biblioteca di Baggio in una veste tutta rinnovata. "Il cantiere – fa sapere in una nota l'assessore ai Lavori pubblici Marco Granelli – è appena ripartito e stiamo lavorando alla realizzazione degli impianti. A seguire porteremo a compimento tutti gli interventi strutturali previsti per la presentazione della Scia anti incendio. La nuova biblioteca sarà perfettamente integrata nel quartiere e speriamo che in futuro, quando potremo tornare a incontrarci negli spazi pubblici e lasciarci alle spalle l'emergenza sanitaria, possa diventare un punto di aggregazione sociale e culturale a disposizione dei cittadini". (segue) (com)