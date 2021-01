Milano: Comune, al via lavori nuovo Padiglione di Baggio, quasi conclusa Biblioteca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dei lavori, previsto nel luglio 2021, la gestione del Padiglione e della sala polifunzionale, nei soli orari di chiusura della Biblioteca, sarà affidata al soggetto scelto con procedura ad evidenza pubblica che avrà presentato il miglior progetto a valenza sociale, culturale formativa e aggregativa rivolto alla cittadinanza. "Il progetto che il Comune sta portando a termine – aggiunge l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno – è il risultato di un processo che vede protagonista la comunità del quartiere di Baggio, con la quale è stata condivisa un'idea nuova di biblioteca, sempre più vicina al territorio, sempre più centro propulsivo di sinergie tra conoscenza e sviluppo, sempre più strumento di coesione e di solidarietà. La partecipazione nella progettazione garantirà una partecipazione attiva anche nelle attività della nuova biblioteca, che diventerà così, a tutti gli effetti, una vera e propria cittadella del sapere condiviso". Nel frattempo, sono già state montate le cesate del cantiere per la realizzazione del Padiglione. Dipinte di bianco, saranno le tele su cui i ragazzi del quartiere, guidati dagli educatori dei centri da loro frequentati, già da domani, rappresenteranno la loro idea di biblioteca. Per dipingere saranno utilizzate le bombolette di vernice sequestrate dalla Polizia Locale e conservate presso un deposito municipale. "I lavori per la realizzazione del padiglione esterno alla biblioteca di Baggio - conclude l'assessore alla Partecipazione Lorenzo Lipparini - costituiscono una tappa importante del percorso realizzato con le associazioni locali e i cittadini che hanno immaginato l'intervento, lo hanno sostenuto nel corso del bilancio partecipativo e oggi accompagnano il cantiere con iniziative culturali che preparano l'arrivo nel quartiere dei nuovi servizi. Un tassello delle tante trasformazioni che stanno avvenendo dentro la biblioteca, intorno a essa e in tutta la zona, nate dalla collaborazione tra amministrazione e cittadini". (com)