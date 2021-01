Governo: Gelmini, FI ha lavorato per Paese, voi non avete affrontato i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremmo potuto lucrare sui vostri errori, ma siccome siamo un'opposizione autenticamente nazionale e repubblicana, noi abbiamo continuato a fare delle proposte. E con il presidente Berlusconi e con Antonio Tajani abbiamo provato a fare gli interessi dell'Italia anche in Europa". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Se non ci fosse stata l'Europa non ci sarebbero stati i soldi della Bei, del Recovery plan, di Sure", ha proseguito la parlamentare, "noi abbiamo fatto gli interessi del Paese, mentre voi per due mesi avete fatto tante dirette Facebook, ma non vi siete guardati negli occhi, non avete affrontato i problemi in maniera seria. E ora vi tocca guardare negli occhi i singoli deputati e i singoli senatori che riuscirete a convincere chissà con quali metodi, forse, ad appoggiare questa maggioranza, e quelli saranno portatori non di istanze politiche, ma di istanze personali. Non è questa - ha concluso l'esponente di FI - la modalità con la quale procedere".(Rin)