Roma: Corrotti (Lega), campo rom Castel Romano residenza per illegalità

- "Mentre aspettiamo ancora lo sgombero annunciato dalla Raggi, il campo rom di Castel Romano si trasforma sempre più in residenza per chi vive nell'illegalità". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. "L’arresto di una donna, nota come ‘Madame furto’, domiciliata all'interno del ‘Villaggio’ è la conferma di come questi luoghi diventino nel tempo rifugio per chi vuole nascondersi dalla giustizia", conclude Corrotti. (Com)