Governo: Molinari (Lega), italiani stanno assistendo a spettacolo immondo e indegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, "gli italiani stanno assistendo nelle ultime ore ad uno spettacolo disarmante, immondo e indegno: una sorta di calcio mercato dei parlamentari con improbabili talent scout come l'onorevole Clemente Mastella, e lo dico - ha aggiunto il parlamentare - non tanto per esprimere un giudizio poltiico e morale su Mastella, ma pensando al giudizio che dava su quelli che ora chiamate costruttori la principale forza politica che appoggia il governo Conte, vale a dire il Movimento cinque stelle. I termini più gentili erano traditori, venduti, voltagabbana. Come è possibile - ha concluso Molinari in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia all'esecutivo - conciliare quello che si diceva allora con quello che sta succedendo adesso?". (Rin)