Abruzzo: Marsilio a Farindola, vicinanza a famiglie vittime e sopravvissuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi non è il giorno per sollevare le polemiche. Oggi ricordiamo le vittime e testimoniamo la vicinanza delle istituzioni alle loro famiglie e ai sopravvissuti". Così il presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo questo pomeriggio a Rigopiano (Farindola) alla cerimonia, svolta in forma privata, per la commemorazione delle 29 vittime della tragedia del 18 gennaio 2017. Presenti anche l'assessore all'ambiente Nicola Campitelli, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il direttore regionale della Protezione civile Mauro Casinghini. "Speriamo che una tragedia del genere non accada mai più e stiamo lavorando in tale senso. In particolare, nelle prossime settimane - rivela Marsilio - concluderemo finalmente il lunghissimo iter della carta valanghe che è uno dei presupposti per evitare che sul territorio possano accadere disgrazie in maniera improvvisa e imprevedibile. Speriamo che dal prossimo anno si possa commemorare, come accaduto negli anni passati, anche con la partecipazione dei tanti amici e delle tante persone. E' una tragedia che - ha concluso Marsilio - non ha colpito solo i diretti interessati e le loro famiglie, ma un'intera comunità, quella abruzzese". (Gru)