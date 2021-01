Colombia: alto commissario per la pace, colloqui con Eln non riprenderanno senza rispetto condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alto commissario per la pace della Colombia, Miguel Ceballos, ha dichiarato che il governo non riprenderà i colloqui con l’Esercito di liberazione nazionale (Eln) fino a quando il gruppo non metterà fine alle sue attività e non libererà le persone tenute prigioniere. “Se non rilasciano gli ostaggi e se non pongono fine alle loro attività criminali è impossibile", ha detto in un'intervista a “Caracol Radio”. Il commento dell’alto commissario arriva all’indomani della commemorazione delle vittime dell’attentato contro la scuola di polizia di Bogotà, avvenuto il 17 gennaio 2019 e rivendicato dall’Eln, in cui morirono 22 cadetti e che portò all’interruzione dei colloqui di pace tra il gruppo armato e il governo. (segue) (Mec)