Abruzzo: Sospiri, mantenere viva la memoria per la tragedia di Rigopiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordare, commemorare e mantenere viva la memoria di quanto accaduto il 18 gennaio 2017 a Rigopiano è più che un dovere istituzionale, è un obbligo morale di ciascun abruzzese e di ogni italiano, ancor più quando si rivestono cariche amministrative. C'eravamo quattro anni fa, ci siamo oggi come amministratori regionali, ma soprattutto come uomini e donne, padri, fratelli, zii, nonni, che in quella tragedia avrebbero potuto perdere i propri cari e che oggi hanno il compito di testimoniare e di lavorare affinchè veramente un dramma simile non si ripeta mai più". Lo ha detto il presidente del Consiglio della regione Abruzzo Lorenzo Sospiri che nel pomeriggio ha preso parte alla commemorazione istituzionale della strage di Rigopiano. "Ormai da quattro anni il mese di gennaio porta con sé il fardello di un ricordo incancellabile di quello che è stato un dramma spaventoso per il nostro Abruzzo - ha commentato il presidente Sospiri - e purtroppo il ricordo di ciascuno di noi torna a quei momenti che hanno preceduto la valanga che ha travolto l'Hotel Rigopiano. (segue) (Gru)