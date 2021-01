Recovery: Gentiloni, piano ripresa italiano è buona base ma va rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa italiano è ampiamente convergente con le priorità europee ed è una base molto buona che va rafforzata. Lo ha detto il commissario europeo, Paolo Gentiloni, al termine dell'Eurogruppo. "Il piano italiano è ampiamente convergente con i nostri obiettivi e politiche generali, ma come tante altre proposte in bozza deve essere discusso e rinforzato dal punto di vista delle riforme, delle raccomandazioni specifiche per Paese, dei dettagli sul calendario e degli obiettivi da raggiungere", ha detto. "Abbiamo una base molto buona che va rafforzata. Questo non vale solo per l'Italia, ma per tutti i piani", ha detto Gentiloni. (Beb)