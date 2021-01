Recovery: ministero Ambiente a sindacati, nessuna cabina di regia ma proposta su mobilità dolce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento ad alcune agenzie di stampa secondo cui il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, avrebbe annunciato oggi una cabina di regia ambientale sul Recovery fund, durante una diretta web per la presentazione del quinto rapporto dell’Osservatorio nazionale infrastrutture, sicurezza e mobilità per le due ruote, promosso da Confindustria Ancma e Legambiente, il ministero dell’Ambiente precisa che quanto riportato non corrisponde al vero. Il ministro ha proposto una cabina di regia e quindi un gruppo di lavoro sulla mobilità dolce, che coinvolga - non a titolo esaustivo ma esemplificativo - Anci, associazioni e mondo produttivo, per mettere a punto le migliori politiche ambientali sulla mobility dolce, tema su cui “il ministero dell’Ambiente punta molto”. (Com)