Lazio: Lega, urgente superare paralisi su piano territoriale paesistico

- "Sono passati ormai più di due mesi dalla sentenza della Corte costituzionale che ha annullato il Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) su impugnativa del Consiglio dei Ministri e senza entrare oggi nella facile polemica politica, crediamo sia necessario fare qualcosa di urgente per riportare il Ptpr almeno alla situazione precedente all’approvazione del testo impugnato". Lo dichiarano in una nota Claudio Durigon coordinatore Lega Lazio, Laura Corrotti consigliere Lega Regione Lazio, Pietro Sbardella responsabile dipartimento urbanistica Lega Lazio e Angelo Tripodi capogruppo Lega Regione Lazio. "Un’azione volta a ridare respiro alla paralisi totale che stanno subendo le amministrazioni locali e le categorie produttive già allo stremo - aggiungono gli esponenti della Lega -. In attesa di ridiscutere in Consiglio regionale la nuova ipotesi di accordo col Mibact in tempi rapidi ma fisiologicamente tempi utili ad una condivisione politica, abbiamo depositato oggi una proposta di legge in cui si propone semplicemente di riportare in vigore le norme di salvaguardia vigenti prima di questo pasticcio che ha paralizzato una regione che ha oltre il 70 per cento di territorio variamente vincolato ed oggi completamente paralizzato". (Com)