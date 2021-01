Russia: Procura generale, da Germania risposte non esaustive su incidente Navalnyj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, riferisce l'ufficio della procura generale russa, è stata respinta la domanda di fornire i materiali biologici raccolti dagli esami cui Navalnyj è stato sottoposto. "Secondo i materiali forniti, la parte tedesca ha condotto uno studio tossicologico su delle bottiglie nelle quali sarebbero state trovate delle tracce dell'agente nervino di classe Novichok. Allo stesso tempo, la parte tedesca non ha fornito conclusioni specifiche basate sui risultati degli esami, suggerendo di prendere tutto in parola. Tuttavia non hanno fornito informazioni sugli esperti che hanno condotto la ricerca", ha spiegato l'ufficio del procuratore generale. (Rum)