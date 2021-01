Serbia: premier Brnabic, domani al via vaccinazione di massa contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà domani il via in Serbia una campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19 per i cittadini che ne hanno fatto richiesta. Lo ha dichiarato oggi la premier serba, Ana Brnabic, secondo quanto riferisce l'emittente "N1". Secondo la premier domani saranno vaccinati gli insegnanti, i membri dell'esercito e della polizia, oltre che i giornalisti. "Preghiamo tutti di fare richiesta il più possibile, perché più velocemente ed efficacemente lo facciamo, più velocemente torneremo alla vita normale", ha affermato il primo ministro. La Serbia ha già cominciato a somministrare le prime dosi al personale sanitario nella prima fase di vaccinazione avviata a fine dicembre. (segue) (Seb)