Serbia: premier Brnabic, domani al via vaccinazione di massa contro Covid (2)

- I cittadini serbi possono fare richiesta per la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale del governo "eUprava"e attraverso un call center telefonico. I cittadini possono specificare se desiderano essere vaccinati con uno qualunque dei vaccini approvati dall'Agenzia nazionale per il farmaco oppure se desiderano un vaccino specifico. La richiesta prevede anche una sezione dove viene precisata la presenza di eventuali malattie croniche. Secondo i dati pervenuti fino ad ora, circa un terzo delle persone registrate è disposta ad assumere qualunque dei vaccini a disposizione, mentre il 38 per cento vorrebbe vaccinarsi con lo Sputnik V di produzione russa e il 31 per cento richiede un vaccino Pfizer-BioNTech. (Seb)