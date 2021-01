© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto avvenuto negli Stati Uniti il 6 gennaio ci ha ricordato che le nostre democrazie vanno difese" e chi ha responsabilità istituzionali "non può permettersi, come avvenuto negli Stati Unititi, di alimentare la tensione". Lo ha detto in Aula alla Camera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni sulla situazione politica. (Rin)