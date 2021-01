Francia: sondaggio, 72 per cento francesi pensa che ci sarà una nuova serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 72 per cento dei francesi pensa che prossimamente ci sarà una nuova serrata a causa del coronavirus. È quanto emerge da un sondaggio condotto da OpinionWay-Square per il quotidiano "Les Echos" e l'emittente radiofonica "Radio clasique". Solamente il 41 per cento dice di volere una nuova restrizione generale su tutto il territorio. Il dato era più alto nelle precedenti serrate. "C'è nell'opinione pubblica una sensazione di rassegnazione e di stanchezza che pone la questione dell'accettazione e di tutto quello che si è accumulato in termini di malcontento", ha commentato Bruno Jeanbart, vice-direttore dell'istituto di sondaggi. (Frp)