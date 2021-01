Covid: assessore Lazio, oltre 110 mila vaccini somministrati, più di 8 mila a over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio prosegue l'attività di vaccinazione anti Covid: "oggi superate le 110 mila dosi somministrate, di cui oltre 8 mila a over 80 anni". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ribadendo che per gli over 80 le prenotazioni inizieranno il 25 gennaio nella modalità online e il primo febbraio con i medici di medicina generale". "Questa mattina - spiega l'assessore - sono arrivate le consegne del vaccino Pfizer (il 70 per cento delle dosi previste): la fornitura verrà completata nella giornata di domani presso i 20 hub regionali", conclude l'assessore. (Rer)