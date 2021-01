Governo: Conte, Sud in cima a priorità, deve correre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud "è in cima alle priorità del governo perché il divario è tale che se l’Italia non è riuscita ad esprimere le proprie possibilità, è anche perché il Sud non riesce a correre". Lo ha rilevato in Aula alla Camera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni sulla situazione politica. All’interno del Recovery plan, ha aggiunto il premier, "destineremo al Sud circa il 50 per cento del totale dei progetti". (Rin)