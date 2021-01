Milano: assessore Cocco, nessun furto di dati all'Anagrafe, falsità montate per creare allarmismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è stata alcuna violazione dei sistemi informatici del Comune e l'Anagrafe non ha subito alcun furto di dati". Lo ha ribadito l'assessora a Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco, dopo che già ieri il Comune di Milano con una nota ha smentito la notizia di un attacco hacker diffusa da alcuni organi di stampa. "Una notizia non veritiera e che non è mai stata verificata al nostro interno", ha detto Cocco, parlando di "falsità montate al solo scopo di creare allarmismo tra i lettori, specialmente quelli più anziani, che purtroppo secondo questo fantomatico attacco sarebbero ancora più esposti al rischio di truffe". L'assessora ha chiarito che "nel dicembre scorso diverse organizzazioni pubbliche, private, nazionali e interazioni hanno ricevuto diversi tentativi di intrusione ai sistemi informatici. Questo tentativo ha coinvolto anche il Comune di Milano, come altre pubbliche amministrazioni, ma la nostra task force interna si è attivata subito e ha permesso di individuare e sventare il tentativo d'intrusione. Il Comune - ha chiosato l'assessora - al tempo stesso ha sporto regolare denuncia contro ignoti presso Questura e Polizia postale". (Rem)