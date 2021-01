Bulgaria: autorità sanitarie, nato bambino con anticorpi al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 28 anni affetta da Covid-19 ha partorito un bambino con anticorpi al virus a Pazardzik, nel sud della Bulgaria. Lo riferisce l'emittente "Radio Bulgaria", precisando che in precedenza la donna era stata ricoverata per delle cure in ospedale a causa di sintomi riconducibili al virus. Dopo aver curato la donna i medici hanno operato un taglio cesareo a causa di modifiche alla placenta e ad un rallentamento della crescita del feto riconducibili alle conseguenze del Covid-19. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie il bambino si trova in buone condizioni. Il test antigenico effettuato sul bambino ha dimostrato che sono presenti degli anticorpi al Covid nel suo organismo. Dopo le dimissioni dall'ospedale il bambino sarà tenuto sotto controllo medico. (Seb)