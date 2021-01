Messico; Lopez Obrador, caso dell'ex ministro Difesa non danneggia i rapporti con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aver diffuso le conclusioni delle indagini preliminari con cui la giustizia ha smentito le accuse della statunitense Dea verso l'ex ministro della Difesa messicana, Salvador Cienfuegos, non rovinerà i rapporti tra i due paesi americani. Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, difendo la scelta della procura tanto sulla pubblicazione dei documenti quanto sulla correttezza delle sue conclusioni. "C'è sufficiente comprensione da parte del governo statunitense sul tema. Sanno che non si può mettere in questione la credibilità di un governo. Loro non lo accetterebbero, e noi neanche", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Cienfuegos era stato arrestato l'autunno scorso in California con l'accusa di aver aiutato reti criminali nel traffico di stupefacenti e riciclaggio del denaro sporco. La giustizia messicana ha però ritenuto che le accuse non fossero accompagnate da prove adeguate e, per avvalorare la tesi, ha diffuso in rete stralci della conlsuione delle indagini preliminari. (segue) (Mec)